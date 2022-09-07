В общественном транспорте Мурманска появятся плакаты на медицинскую тематику

Об этом сообщается в конкурсной документации на портале госзакупок. Одни из них будут информировать о симптомах инсульта и инфаркта, другие - о профилактике ВИЧ-инфекции.

Как пишет ИА «СеверПост», 420 плакатов разместят в 140 троллейбусах и автобусах Мурманска за 107 тысяч рублей в периоды с 13 по 22 сентября, с 26 сентября по 5 октября и с 25 ноября по 4 декабря.

Заказчиком выступил Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи.