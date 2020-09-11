В общественном транспорте проверили соблюдение северянами масочного режима

Регулярные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил на общественном транспорте проводят в Мурманске специалисты регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Мурманской области, ГИБДД и полицией.

К 10 сентября проведено 112 проверок. Специалисты осмотрели 647 маршруток, троллейбусов и автобусов, полицейские составили 6 протоколов. Нарушители получили предупреждения или штрафы от одной до тридцати тысяч рублей. 20 административных протоколов составлено сотрудниками управления Роспотребнадзора по Мурманской области в отношении водителей автобусов, им грозят административные штрафы в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Аналогичные мероприятия проводят власти муниципалитетов по всей Мурманской области.

«Несмотря на постепенный выход из режима повышенной готовности, использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы – при нахождении в общественном транспорте обязательно», – напомнил заведующий сектором общественного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, данная мера установлена Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции.