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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 09:30

В Общественной палате Мурманской области обсудили закон об электронном голосовании

В Общественной палате Мурманской области в формате круглого стола состоялось обсуждение изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В дискуссии участвовали члены Общественной палаты Мурманской области, региональные эксперты, члены регионального Штаба общественного наблюдения за выборами в 2021 году. С помощью платформы ZOOM к обсуждению подключился российский правозащитник и общественный деятель, эксперт НОМ (независимый общественный мониторинг), член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Александр Брод отметил, что НОМ в течение последних двух лет очень пристально следит за развитием процедуры онлайн-голосования не только в России, но и за рубежом. С каждыми новыми выборами популярность этого формата растет. Это подтверждают данные соцопросов – не только ВЦИОМ, но и других социологических институтов. Очень важно, что теперь механизм реализации ДЭГ закрепляется на законодательном уровне.

«Я считаю, что с участием специалистов по ИТ-технологиям, экспертов в этой сфере, нам в самое ближайшее время нужно доработать имеющийся региональный опыт, – сказал Александр Брод. – Необходимо очень чётко прописать алгоритм действий по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием».

В сентябре прошлого года в Мурманской области впервые применялась новая форма голосования. Общественная палата региона организовала общественное наблюдение на выборах, в том числе и за голосованием в электронной форме, отметила Юлия Величко.

«Общественный контроль за процедурой дистанционного электронного голосования является одним из ключевых при дальнейшем применении технологии на выборах, – объяснила Величко. – В прошлом году общественные наблюдатели присутствовали в штабе регионального Ситуационного центра и наблюдали за ходом ДЭГ, в том числе».

Региональный эксперт НОМ, юрист Юлия Смирнова уверена: опыт применения ДЭГ показал, что избиратели активно используют эту форму голосования, и сегодня появилась возможность перейти от эксперимента к определению единых принципов и параметров проведения ДЭГ на уровне закона для всех выборов. 

Новый законопроект закрепил лучшие практики организации ДЭГ. В том числе, подачу заявления об участии в ДЭГ самим избирателем, прохождение процедур идентификации и подтверждения личности как условие получения доступа к ДЭГ, техническое обеспечение анонимности голосования, а также комплекс мер, исключающих двойное голосование (на участке и онлайн). Законопроект одновременно обеспечивает прозрачность самой процедуры голосования и тайну голосования каждого избирателя, защищенность данных голосования.

В ходе обсуждения большинство общественников и экспертов высказались за развитие ДЭГ. Они также отметили, что всем участникам будущих избирательных процессов, прежде всего партиям и кандидатам, нужно заранее готовиться к онлайн-голосованию и привлекать специалистов, технически подкованных людей, которые могут выполнять функции наблюдения.

Сейчас в Госдуме ведётся подготовка ко второму чтению законопроекта, в рамках которого учтут предложения различных политических партий, общественности и экспертов. Свои предложения в Общественную палату Российской Федерации и Ассоциацию НОМ направит и ОП Мурманской области.

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