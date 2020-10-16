В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки

В Общественной палате России прошли нулевые чтения проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В ходе обсуждения была поддержана позиция рыбацкого сообщества о необходимости увеличения финансирования рыбохозяйственной науки при подготовке экспертного заключения на проект бюджета страны, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Как рассказала председатель комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий ОП РФ Юлия Оглоблина, Общественный совет при Росрыболовстве подал Общественной палате сигнал. «Коллеги с нами связывались и обратили внимание на существенное сокращение финансирования подпрограммы «Наука и инновации» - на 2 млрд рублей», - пояснила она, подчеркнув, что научные институты, которые получают господдержку в рамках этой программы, определяют научно-обоснованный общедопустимый улов водных биоресуросов. «Ситуация с сокращением финансирования потребует сократить расходы на выполнение этих госзаданий и уменьшить количество экспедиционных исследований» - сообщила Оглобина, Она также отметила, что секвестрование расходов на рыбохозяйственную науку несёт в себе большой риск вплоть до сокращения производства рыбной продукции.

«Хочется обратить внимание Минфина на эту ситуацию. Рыбаки готовы предоставить ведомству все материалы и обосновать необходимость поддержки науки. Мы понимаем, сейчас непростые условия, но предложенные объёмы сокращения финансирования — это очень большой риск», - заключила председатель комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий ОП РФ.

Как ранее отмечал глава Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев, объём финансирования рыбохозяйственной науки на 2021 год запланирован в размере 4,48 млрд рублей, что на 20% ниже объёма финансирования прошлого года (5,56 млрд рублей). «Выделенных на 2021 год средств недостаточно даже для выполнения госзадания: потребность в финансировании составляет 6,57 млрд рублей. Таким образом, дефицит финансирования на 2021 год составляет 2,09 млрд рублей», - указывал он.

В связи с этим Общественный совет при Росрыболовстве и ВАРПЭ предлагали увеличить финансирование подпрограммы «Наука и инновации» до 6,57 млрд рублей в 2021-2023 гг., что позволит в полном объёме провести работы по определению ОДУ ВБР и продолжить приоритетные экспедиционные исследования в Мировом океане, Арктике и Антарктике. Кроме того, рыбацкое сообщество предлагало выделить дополнительно 20 млрд рублей на подпрограмму «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» по пункту «Строительство и комплексная капитальная реконструкция научно-исследовательских судов». Это необходимо для строительства 3 крупнотоннажных и 7 среднетоннажных научно-исследовательских судов, что предусмотрено стратегией развития отрасли 2030 года.