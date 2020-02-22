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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.20 09:50

В очередном матче хоккейный клуб «Мурман» заработал 3 очка

Вчера вечером на домашней арене команда «Мурман» успешно провела матч в рамках заключительной серии домашних игр Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2019/2020. Наши хоккеисты подарили болельщикам незабываемую победу, которую буквально вырвали из рук нижегородского клуба «Старт».

Начало матча сопровождалось сложными погодными условиями: сильный снег и ветер мешали игрокам контролировать мяч должным образом. Однако мурманчане использовали этот недостаток в свою пользу и с первых минут делали точные верхние передачи. На 9-й минуте Сергей Лихачев с передачи Константина Зубарева открыл счет. Парой минут позднее Роман Никитенко повторил успех своих товарищей, приняв длинную передачу от Антона Ахмерова. После чего «Мурман» ушёл в ещё больший отрыв, благодаря очередному успешному пасу Антона Ахмерова и точному удару Ивана Бойко в створ ворот нижегородцев. Соперник попал в сложное положение, поскольку их план на игру не работал против нашей северной дружины. В конце первой половины встречи соперник все же смог размочить счет и команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу мурманчан.

Второй тайм прошёл в напряженной борьбе и, казалось, что команды играют на равных. У северян было много голевых моментов, но противник не давал их реализовать. При этом «Мурман» держал плотную оборону и регулярно срывали атаки нижегородцев. Такое противостояние сохранялось до последних минут матча. Финальный свисток арбитра известил о завершении игры в пользу «Мурмана» - 3:1.

В очередном матче хоккейный клуб «Мурман» заработал 3 очка и продвинулся на 12 позицию турнирной таблицы высшего дивизиона Чемпионата России по хоккею с мячом.

Напоминаем, что текущий сезон подходит к концу: финальную игру «Мурман» проведёт с ХК «Динамо-Казань» на стадионе «Строитель».

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