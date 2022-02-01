В очередной раз портовики доказали, что им по плечу самые ответственные задачи

Необычная операция выполнена на причале №15 АО «Мурманский морской торговый порт» - на специализированном судне «Nordic Giant» произведена замена рукояти и ковша.

Судно «Nordic Giant» - это морской экскаватор-земснаряд. Он предназначен для дноуглубительных работ, в том числе в арктических регионах. Специфика проведенных работ состояла в том, что они были ограничены по времени в связи с конструктивными особенностями земснаряда. Их можно было выполнить только на приливной воде. Вес рукояти ковша составляет 35 тонн, его длина – чуть более девяти метров. Объём ковша – 18 кубических метров, вес – 23,5 тонны. В течение трёх часов портовики оперативно справились с поставленной задачей.

«Слаженная работа портовиков, высокая квалификация и необходимое оборудование позволили успешно решить поставленные задачи. В очередной раз портовики доказали, что нам по плечу самые ответственные задачи», - сказал главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3912