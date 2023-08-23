В очередной раз пришлось отгонять самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии от воздушной границы России

Сегодня, 23 августа, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Как сообщается на телеграм-канале Министерства обороны РФ, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, отмечает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Напомним, 14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря также была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель ВВС Норвегии.