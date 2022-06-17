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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 09:00

В Одессе специалистами 83 центра информационно­психологических операций ВСУ проведена очередная постановочная съёмка очередного фейка для западных СМИ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

«в Одессе в школах №31 (ул. Кострова), №55 (ул. Ильфа и Петрова), №65 (ул. Академика Королева) дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наёмники, на подступах к зданиям развернуты блокпосты, оборудованы огневые позиции, размещены артиллерия и бронетехника;

в Харькове в здании профессионально-технического училища №32 (ул. Спортивная) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжёлое вооружение;

в Николаеве в школах №14 (ул. Вольная) и №84 (ул. Лесная) националисты оборудовали огневые позиции, на территории учебных заведений размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Лисичанске (ул. Красная) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, подобные факты бесчеловечного отношения к мирному населению до настоящего времени остаются без внимания мирового сообщества.

Кроме того, киевским режимом не прекращаются попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью.

Так, 11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно­психологических операций ВСУ проведена постановочная съёмка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, дом 46а), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами. В качестве актёров в ней участвовали около 10 человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съёмки имитировали бегство от здания медучреждения с криками «Больницу бомбят, спасайтесь!».

Район подготовки провокации был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины для недопущения гражданских лиц и возможности ведения ими съёмки на мобильные телефоны.

Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от украинских вооруженных формирований.

По имеющейся достоверной информации, украинские власти под предлогом якобы обеспечения безопасности граждан заблокировали все выезды из контролируемых ими населенных пунктов в сторону освобожденных территорий народных республик Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей и вынуждая их самостоятельно эвакуироваться в западные районы Украины. Лицемерные заявления официального Киева о необходимости организации гуманитарных коридоров на подконтрольные ВСУ территории расцениваются как попытки выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности своих войск. При этом, на блокпостах в городах Днепр и Запорожье боевиками националистических батальонов организованы тотальные проверки мирного населения. Всех граждан, подозреваемых в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима (наличие в телефонах переписок и звонков на российские номера, подписок в социальных сетях и мессенджерах на пророссийские каналы), неонацисты подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении для якобы дальнейшего разбирательства. Только с 1 по 16 июня 2022 г. из числа задержанных судьбы 367 человек их родным и близким до настоящего времени неизвестны: среди них – большинство женщины и подростки.

Таким образом, украинские власти своими действиями в очередной раз подтверждают, что для них мирные жители, имеющие альтернативную точку зрения на происходящее в стране, как и население востока Украины, являются «людьми второго сорта». При этом, страны так называемого цивилизованного Запада хорошо осведомлены о фактах преступных действий киевского режима, но продолжают скрывать эту информацию от собственных граждан».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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