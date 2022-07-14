В Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Дружковке Донецкой Народной Республики в здании поликлиники №1 (ул. Котляревского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Угледаре Донецкой Народной Республики в поликлинике (ул. Молодёжная) боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжёлая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания – расчёты ПЗРК;

в Белозерском Донецкой Народной Республики в городской больнице (ул. Фестивальная) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в населённых пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений, а медицинский персонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через Интернет.

Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Фото: https://vk.com/mil