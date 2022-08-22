В Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства

В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Министерства обороны Российской Федерации опубликовало очередную сводкау о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины 21 августа. Как сообщает vk.com/mil, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства.

Ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.

В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах.

Уничтожены: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой Народной Республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*, и в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой Народной Республики. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области.

* - «Правый сектор» -экстремистская организация, запрещенная на территории России.

Фото: https://vk.com/mil