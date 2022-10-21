В одном строю с Победой: в Мурманской области пройдёт слёт молодёжи

21-23 октября в Мурманской области пройдёт XII региональный, оборонно-спортивный, военно-патриотический, туристический слёт молодёжи «В одном строю с Победой!», посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 63-летию со дня основания поискового движения Мурманской области, 80-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО, памяти Михаила Орешеты.

Слёт проводится в условиях палаточного лагеря в лесном массиве на берегу реки Куреньга вблизи города Оленегорска, где во время Великой Отечественной войны несли службу по защите неба над Заполярьем четыре зенитные установки 4-го дивизиона 361 зенитно-артиллерийского полка Кольского соединения противовоздушной обороны.

Мероприятие пройдёт в формате ролевой игры, которая воссоздаёт и погружает участников в военную действительность и соответствующую атмосферу.

Организаторами выступают Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорск.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, 300 молодых людей – представителей туристических, военно-патриотических инициатив, объединений и клубов Мурманской области погрузятся в военную атмосферу периода Великой Отечественной войны и пройдут испытание лесом. 50 наставников поделятся лучшими практиками и проведут более 40 мастер-классов различной направленности.

Слёт «В одном строю с Победой!» – это не только площадка гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, но и место, где появляются новые дружеские связи для патриотов из разных городов Мурманской области.

Подробнее о слёте можно узнать, перейдя по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru