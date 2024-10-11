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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 16:00

В офисах «Сбербанка» можно оформить и подключить Единую карту жителя Мурманской области

Исполняющая обязанности заместителя губернатора Мурманской области – министра цифрового развития Мурманской области Елена Семенова сообщила, что северяне могут получить ЕКЖ от «Сбера» в большинстве офисов банка.

«Правительство Мурманской области тесно сотрудничает со «Сбером» в сфере цифровизации, и его участие в проекте станет новым этапом для развития Единой карты жителя. Её держатели – это более 60 тысяч человек – активно используют доступные социальные сервисы: и проезд в общественном транспорте, и региональную программу лояльности от партнеров. Сейчас выдача карт началась в большинстве офисов банка в регионе», – подчеркнула Елена Семенова.

В 2025 году у Единой карты жителя от «Сбера» появится функция проездного с возможностью его пополнения, а школьники и студенты смогут оплатить проезд в общественном транспорте при использовании данной ЕКЖ со скидкой 50% на городских маршрутах, и 60% – на пригородных маршрутах.

В настоящий момент с помощью карты жителя клиенты «Сбера» смогут экономить на разовых поездках в общественном транспорте. При совершении поездки на городских маршрутах списание оплаты пройдёт с основного банковского счёта в размере 37 рублей. При этом стоимость поездки на пригородных маршрутах будет рассчитана в зависимости от дальности пути следования.

Карта жителя от «Сбера» также объединяет в себе все возможности банковской карты с сервисами ЕКЖ, программы лояльности от партнёров проекта, которыми в Мурманской области стали уже более 90 компаний – это разнообразные торгово-сервисные предприятия, учреждения культуры и досуга.

Кроме этого, на карту жителя можно зачислять пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты, чтобы все меры поддержки поступали на одну карту быстро и удобно.

«Участие «Сбера» в этом перспективном и социально значимом проекте в качестве стратегического партнёра – ещё один шаг к укреплению нашего сотрудничества с правительством Мурманской области. Мурманчане, являющиеся клиентами «Сбера», получат универсальный и полезный цифровой инструмент. Они смогут оплачивать с помощью карты жителя товары и услуги со скидками от партнёров, и пользоваться всеми преимуществами сберкарты. Это и бесплатное обслуживание, и бонусы «Спасибо». И если оформить на эту карту получение зарплаты, то станет доступно ещё больше привилегий от «Сбера», – подчеркнул управляющий Мурманским отделением «Сбербанка» Алексей Каюков.

Жители Мурманской области могут получить ЕКЖ от «Сбера» двумя способами:

●     выпустить новую сберкарту «Мир» в дизайне ЕКЖ, которая автоматически подключится к проекту;

●     подключить к ЕКЖ любую действующую дебетовую сберкарту «Мир» через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или в офисе банка.

Оставить заявку на получение карты можно в указанных офисах банка. Для этого необходимо обратиться в выбранное отделение с паспортом и СНИЛС.

ЕКЖ в «Сбере» может получить любой житель Мурманской области в возрасте от 14 лет.

Важно, что у человека не должно быть другой финансовой карты жителя. При наличии такой карты, полученной в другом банке, перед оформлением заявки в «Сбере», необходимо заранее закрыть карту жителя другого банка.

С дополнительной информацией и списком офисов, где Единая карта жителя Мурманской области доступна к оформлению, можно ознакомиться на официальном сайте проекта karta51.ru. 

Помимо «Сбера» финансовую карту жителя можно сейчас также получить в «Совкмобанке» и «ВТБ». 

Выдача и обслуживание Единой карты жителя Мурманской области бесплатные. Подробности о карте публикуются в официальном сообществе «ВКонтакте», отмечает региональное Министерство цифрового развития.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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