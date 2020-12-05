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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.20 11:00

В офисе в коллегах больше всего раздражает курение, на удалёнке — игнорирование сообщений

На удалёнке коллеги раздражают меньше, чем на территории работодателя. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» составил рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег в офисе и на удалёнке. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Ничего не раздражает в коллегах, ходящих на работу, 18% россиян: среди них как люди с крепкими нервами, так и счастливцы, которым повезло работать в идеально слаженном коллективе.

На первом же месте среди раздражающих привычек сослуживцев — курение (9%). На втором — сплетни и хамство (по 7%). Лень и громкая речь сослуживцев раздражает по 5% опрошенных. Опоздания, медлительность и некомпетентность коллег — по 4%.

На удалёнке офлайн-контактов с сослуживцами нет и раздражающих факторов заметно меньше: 38% опрошенных отметили, что в коллегах на удалёнке их ничего не раздражает.

Самым же неприятным явлением в рабочем общении через интернет стало игнорирование сообщений и звонков коллегами на удалёнке (7%). На втором месте — лень (6%). По мнению россиян, на удалёнке размыто понятие рабочего дня: 4% опрошенных сердят звонки и сообщения в нерабочее время и по выходным. Ещё 4% жаловались на то, что сотрудники на удалёнке несамостоятельны и часто отвлекают просьбами и звонками офисных коллег. Также россиян сердит, когда сослуживцы, работающие дистанционно, оказываются вне зоны доступа связи (3%).

В офисных коллегах мужчин чаще раздражают курение и лень, женщин — сплетни, хамство, громкая речь и некомпетентность. И в сослуживцах на удалёнке лень чаще всего выводит мужчин из себя, женщины же чаще сердятся, когда коллеги не отвечают на их сообщения и звонки или проявляют активность после завершения рабочего дня.

В целом же женщины оказались более терпеливы к привычкам коллег и в офисе, и на удалёнке: они чаще мужчин утверждали, что их не раздражают поведение и манеры сослуживцев.

 

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