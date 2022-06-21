В окрестностях «Экотехнопарка» сократилось количество серебристых чаек

На территории и в окрестностях «Экотехнопарка» областного центра стало меньше серебристых чаек – частых и основных гостей карт складирования отходов. К такому выводу пришли специалисты по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Если летом 2021 года, по оценкам экспертов, в районе «Экотехнопарка» наблюдалось не меньше двух с половиной тысяч пернатых, то со временем их количество снизилось в несколько раз. Кроме того, чайки прекратили гнездиться вблизи полигона.

Серебристые чайки – настоящая головная боль для сотрудников «Экотехнопарка». В стремлении обеспечить себя лёгкой добычей, они, объединившись, пируют, подъедая и разнося по окрестностям отходы. Прожорливая чайка кормится круглосуточно – тому способствует режим полярного дня, который установился в Заполярье.

Днём чайку отгоняют защитники «Экотехнопарка» – ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, им на помощь приходят вспомогательные средства, создающие шум и свет. Чайки особенно восприимчивы к лазерной указке – яркий луч зелёного цвета пугает птицу. И все же самым эффективным и экологичным методом охраны объекта остаётся биорепеллентация, при которой используются пернатые хищники, способные своим грозным видом отвадить чаек и ворон.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», орнитологическая служба в «Экотехнопарке» Мурманской области была создана осенью 2021 года. У проекта по контролю за популяциями птиц на территории полигона ТКО в Междуречье есть и социальная функция – что Дарвин, что Кассиопея были найдены людьми, которые передали их для выхаживания волонтёрам. Из-за перенесенных травм в дикую природу этих птиц уже не вернут, а благодаря деятельности АО «Ситиматик» в Мурманской области у них появилась работа.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».