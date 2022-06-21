22 июня в Мурманской области пройдёт 130 мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорбиВ Мурманской области увеличат финансирование программы временного трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 12:00

В окрестностях «Экотехнопарка» сократилось количество серебристых чаек

На территории и в окрестностях  «Экотехнопарка» областного центра стало меньше серебристых чаек – частых и основных гостей карт складирования отходов. К такому выводу пришли специалисты по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Если летом 2021 года, по оценкам экспертов, в районе «Экотехнопарка» наблюдалось не меньше двух с половиной тысяч пернатых, то со временем их количество снизилось в несколько раз. Кроме того, чайки прекратили гнездиться вблизи полигона.

Серебристые чайки – настоящая головная боль для сотрудников «Экотехнопарка». В стремлении обеспечить себя лёгкой добычей, они, объединившись, пируют, подъедая и разнося по окрестностям отходы. Прожорливая чайка кормится круглосуточно – тому способствует режим полярного дня, который установился в Заполярье.

Днём чайку отгоняют защитники «Экотехнопарка» – ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, им на помощь приходят вспомогательные средства, создающие шум и свет. Чайки особенно восприимчивы к лазерной указке – яркий луч зелёного цвета пугает птицу. И все же самым эффективным и экологичным методом охраны объекта остаётся биорепеллентация, при которой используются пернатые хищники, способные своим грозным видом отвадить чаек и ворон.

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», орнитологическая служба в «Экотехнопарке» Мурманской области была создана осенью 2021 года. У проекта по контролю за популяциями птиц на территории полигона ТКО в Междуречье есть и социальная функция – что Дарвин, что Кассиопея были найдены людьми, которые передали их для выхаживания волонтёрам. Из-за перенесенных травм в дикую природу этих птиц уже не вернут, а благодаря деятельности АО «Ситиматик» в Мурманской области у них появилась работа.

 

 

 

Фото предоставлено АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Охота на гауляйтера». Художественный сериал, 8 серия (12+)19:55«Охота на гауляйтера». Художественный сериал, 9 серия (12+)20:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому в июне заплатят больше всего: топ вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара обвалился на 1,46 рубля, евро теряет 1,34 рубля-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика