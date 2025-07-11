В окрестностях н.п. Североморск-3 был замечен медведь!

Отдел по безопасности населения администрации ЗАТО г. Североморск призывает жителей не терять бдительности.

Животное было замечено в районе 12-14 км автодороги в окрестностях н.п. Североморск-3.

Администрация флотской столицы предупреждает, что летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи. Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как грозному хищнику с непредсказуемым поведением. Если вы увидели медведя, постарайтесь его обойти, оставаясь незамеченным. Не пытайтесь его чем-то угостить - не испытывайте судьбу.