Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 10:00
В окрестностях н.п. Североморск-3 был замечен медведь!
Отдел по безопасности населения администрации ЗАТО г. Североморск призывает жителей не терять бдительности.
Животное было замечено в районе 12-14 км автодороги в окрестностях н.п. Североморск-3.
Администрация флотской столицы предупреждает, что летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи. Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как грозному хищнику с непредсказуемым поведением. Если вы увидели медведя, постарайтесь его обойти, оставаясь незамеченным. Не пытайтесь его чем-то угостить - не испытывайте судьбу.
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