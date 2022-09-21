В окрестностях Заозерска обезврежена очередная опасная находка

В ходе проведения поисковых мероприятий в районе 1461 км трассы «Кола» обнаружено 39 минометных снарядов калибром 80 мм времен Великой Отечественной войны. Для утилизации боеприпасов были привлечены специализированные подразделения Северного флота.

Это далеко не первый случай в этом году, когда ожесточенные бои Великой Отечественной войны в Заполярье напоминают о себе. Проводимые Управлениями ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области мероприятия по выявлению и предупреждению попадания в незаконный оборот средств поражения времен войны, позволяют снизить остроту данной проблемы для региона. В то же время, мурманчанам не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов (внешне схожих с боеприпасами) не следует предпринимать попыток их исследования. Во избежание чрезвычайных происшествий сообщите в правоохранительные органы, напоминает УФСБ России по Северному флоту.

Напомним, неделей ранее в раоне ЗАТО город Заозерск было утилизировано 48 боеприпасов немецкого производства различного калибра: 37 снарядов калибром 20 мм к зенитной пушке, 2 снаряда калибром 120 мм, 9 патронов к стрелковому оружию калибром 7,92 мм.



