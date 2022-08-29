В окрестностях Заозерска уничтожены боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Северному флоту в районе автодороги в губу Нерпичья (ЗАТО город Заозерск) на открытом участке местности обнаружены боеприпасы и стрелковое оружие советского производства времён Великой Отечественной войны - 1 винтовка Мосина, 1 затвор к винтовке Мосина, 7 гранат РГД-33, 189 патронов 7,62х54 мм.

В целях исключения возможного попадания оружия и взрывчатых веществ в незаконный оборот, указанные средства поражения уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, жители Заполярья регулярно находят боеприпасы и оружие времён Великой Отечественной войны во время поездок на природу в места боевой славы. Управление напоминает гражданам, что при обнаружении таких предметов ни в коем случае не допускается самостоятельная разборка, перемещение или другое физическое воздействие на них. При таких обстоятельствах необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы об опасной находке. В связи с тем, что боеприпасы много лет пролежали в земле и пострадали от коррозии, они представляют серьезную опасность для граждан и должны уничтожаться только специалистами.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.