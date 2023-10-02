В окрестностях Заозерска уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Северному флоту в 500 метрах от въезда в ЗАТО город Заозерск на открытом участке местности обнаружены боеприпасы советского производства времён Великой Отечественной войны – 17 артиллерийских снарядов калибра 85 мм.

В целях исключения возможного попадания оружия и взрывчатых веществ в незаконный оборот, указанные средства поражения уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Жители Заполярья регулярно находят боеприпасы и оружие времён Великой Отечественной войны во время поездок на природу в места боевой славы.

Управление напоминает гражданам, что при обнаружении таких предметов ни в коем случае не допускается самостоятельная разборка, перемещение или другое физическое воздействие на них. При таких обстоятельствах необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы об опасной находке. В связи с тем, что боеприпасы много лет пролежали в земле и пострадали от коррозии, они представляют серьезную опасность для граждан и должны уничтожаться только специалистами.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.