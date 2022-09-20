В окрестностях ЗАТО город Заозерск обнаружены снаряды времён Великой Отечественной войны

На предыдущей неделе были обнаружены боеприпасы времён войны в окрестностях ЗАТО город Заозерск. В целях недопущения чрезвычайных происшествий, боеприпасы уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Было утилизировано 48 боеприпасов немецкого производства различного калибра: 37 снарядов калибром 20 мм к зенитной пушке, 2 снаряда калибром 120 мм, 9 патронов к стрелковому оружию калибром 7,92 мм.

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их самостоятельного исследования. Во избежание возникновения противоправных ситуаций, а также несчастных случаев сообщите о найденном в органы безопасности или МВД России.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.