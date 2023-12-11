В округах Мурманска ярко и весело отметили приближение Нового года

В субботу и воскресенье в заполярной столице прошли праздничные театрализованные представления. Главным событием стало открытие новогодних ёлок.

Танцы под зажигательную музыку, подвижные игры, конкурсы от творческих коллективов города не давали замёрзнуть детворе в детском городке «Сказка». Поздравить маленьких мурманчан и их родителей с наступающим праздником пришли Дед Мороз со Снегурочкой.

Праздник «Зажгись огнями яркими, зелёная красавица» собрал ребят на площади перед ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково).

В Первомайском округе массовые гулянья прошли в «Кольском парке». Там гостей ждала сказочная программа «Письмо от Деда Мороза», которую подготовили артисты ДК «Первомайского».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26272&page=1