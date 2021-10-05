В октябре пройдёт масштабное физкультурное мероприятие среди школьных спортивных клубов

Во второй половине октября среди учеников 7-8-х классов общеобразовательных школ Мурманской области пройдёт зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.

Старт масштабному физкультурному мероприятию был дан в мае для активизации работы школьных спортивных клубов, организации для них соревновательного момента. Соревнования проходят по таким видам спорта как баскетбол, волейбол, мини-футбол и шахматы. По итогам школьного и межмуниципального этапов определены команды, которые примут участие в зональном этапе. Для победителей соревнований каждого уровня предусмотрены значимые призы и гранты, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов. Победители и призёры будут известны уже в ноябре, после окончания финальных игр.

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 15 по 30 октября пройдут этапы в «зонах»: «ЮГ» – Кандалакшский район, Полярные Зори, Терский район, Ковдорский район; «ЦЕНТР» – Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Ловозерский район; «ЗАПАД» – Печенгский район, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск; «СЕВЕР» – ЗАТО город Североморск, Мурманск, Кольский район.