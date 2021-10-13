В октябре пройдут традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества: продолжается регистрация участников

21 и 22 октября пройдут XI Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. В этом году Международная диалоговая площадка, на полях которой обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия России и Норвегии, будет организована в гибридном формате.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, консульский час и ряд тематических секций с участием представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций двух стран.

Темами обсуждения станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодёжного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены заботе об экологии со стороны бизнеса в рамках вебинара «Зелёный бизнес: трёхстороннее измерение», также состоится круглый стол по развитию партнёрства в сфере культуры и семинар, посвящённый памяти о 80-летии с начала Великой Отечественной войны.

Подробности на сайте регионального Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.