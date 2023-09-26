В октябре региональным Министерством спорта в Мурманской области запланировано больше 60 физкультурно-спортивных мероприятий

Ещё одним вопросом оперативного совещания 25 сентября стала работа регионального Минспорта по организации физкультурно-спортивных мероприятий в октябре 2023 года.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, всего в указанный месяц запланировано больше 60 мероприятий, которые, по предварительным расчетам, посетят больше 7 тысяч человек. Часть из них пройдёт в День города Мурманска.

В числе самых ярких событий: областные чемпионаты и первенства по десяти видам спорта, областные соревнования по программе Специальной Олимпиады России, кубок области по карате-кекусинкай, а также муниципальный этап Кубка губернатора среди школьных клубов.

«На него я хочу обратить особое внимание, так как в 2022 году победители соревнований получили гранты в форме субсидии в размере 21 млн рублей. Выигрыш был направлен на оборудование залов, закупку инвентаря и формы. Турнир является очень популярным, и ребята, за что им огромное спасибо, зарабатывают себе репутацию, новые победы, а также получают деньги на совершенствование инфраструктуры для занятий спортом», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru