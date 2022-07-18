В октябре в Полярных Зорях откроется новое место для проведения семейного досуга – студия керамики «Морошка»

Уникальный для города атомщиков проект реализуется Культурным центром «Африканда-арт» совместно с местным предпринимателем Наталией Моор при поддержке Фонда президентских грантов.

В студии будут проводиться мастер-классы и занятия по ручной лепке из глины, глазуровке и росписи, а также знакомить гостей от 4 лет с различными техниками создания керамических изделий.

«Благодаря серии мастер-классов, организованными в студии, гости создадут собственные семейные сервизы, которые мы презентуем на итоговой выставке-встрече в декабре. В результате наши посетители приобретут новые навыки создания керамических изделий и творческого самовыражения. И, самое важное, дети и взрослые будут вовлечены в процесс совместного творчества, объединяющий и сближающий, способствующий укреплению духовных и семейных ценностей», – отметила руководитель проекта Ольга Саенкова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, сейчас студия готовится к открытию: проводится закупка специального оборудования и расходных материалов, разрабатывается образовательный курс, преподаватель проходит обучение в Русской Академии Ремёсел.

Ближе к дате открытия в группе студии в социальной сети «ВКонтакте» появится информация о записи. Попасть на занятия смогут семьи из Полярных Зорь, Африканды, а также гости из других городов Мурманской области.

Фото: https://vk.com/mooroshka?z=photo-214300510_457239031%2Fwall-214300510_7