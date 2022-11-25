В октябре жители Мурманской области заключили более 750 ипотечных сделок

Это практически в два раза больше, чем было в мае или июне этого года.

«Число ипотек начало расти ещё с июля - спрос ежемесячно увеличивается в среднем более чем на 15%. Всего же за 10 месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 5382 ипотеки, из которых более 3 тысяч поступило в электронном виде», - сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

В основном речь идёт о кредите на жилые помещения. Северяне продолжают улучшать свои жилищные условия и региональный Росреестр традиционно ожидает увеличение объёма обращений в последние месяцы уходящего года.

«Действительно, с весны количество желающих приобрести объект недвижимости заметно выросло. Показатели по выдачам жилищных кредитов в сентябре-октябре 2022 года сравнимы с тем же периодом прошлого года. Активно пользуется спросом сервис электронной регистрации, порядка 88% сделок проходит с его участием, что заметно ускоряет процесс. Стоить заметить, что сейчас в электронном виде оформляются не только сделки с участием кредитных средств, но и покупка объектов за наличные, провести услугу можно в любом офисе», - прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Мурманского отделения Сбербанка Юрий Сазонов.