В Октябрьском и Ленинском районах Мурманска дополнительно отремонтируют более 40 домов

По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2024-2025 годах будут дополнительно отремонтированы более 40 домов в Ленинском и Октябрьском округах.

Так, на средства субсидии из областного бюджета в 2024-2025 годах будут капитально отремонтированы дома на улицах Воровского, Профсоюзов, Софьи Перовской, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Челюскинцев, Шмидта, Ленинградской, Октябрьской, Пушкинской, Комсомольской и на проспекте Ленина.

«Благодаря поддержке правительства региона работы в этих домах будут проведены намного раньше, чем планировалось, и позволят улучшить жилищные условия более 1,5 тысячи мурманчан», – пояснила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В краткосрочный план вошли несколько объектов культурного наследия. Так, дом на проспекте Ленина, 100 был построен в 1950 году. В 2021 году здесь отремонтировали крышу, а теперь обновят и фасад. Еще один дом на Ленина, 102 был возведён в 1953 году – в нём отремонтируют фасад и кровлю.

Ещё четыре дома, капитальный ремонт в которых состоится раньше срока, находятся в Ленинском округе Мурманска. Это кирпичные «хрущевки» на проспекте Героев-североморцев, построенные в 60-х годах прошлого века, имеющие значительный износ кровель и фасадов.

«Обследования показали, что перед установкой вентилируемых фасадов нужно привести в порядок кровли этих домов. Это необходимо сделать, чтобы обновление фасадов не прошло зря, а вода, стекающая с крыш, не портила свежий ремонт», – пояснила Юлия Барсукова.

На эти цели из регионального бюджета выделено более 900 млн рублей в рамках региональной госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда» и президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства будут использованы на разработку проектной документации, оценку технического состояния домов, строительный контроль и непосредственно строительно-монтажные работ.

Как сообщает региональное Министерство строительства, кроме того, в 2024 году отремонтируют 232 дома в разных уголках Мурманской области. Перечень работ по капремонту включает в себя работы по ремонту фасадов, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, крыши, фундамента, лифтового оборудования, подвала.

Фото: https://gov-murman.ru