В Октябрьском округе города Мурманска в 2024 году обновят более 1 км теплосети сети по улицам Полярные Зори и Буркова

В регионах страны модернизируют коммунальную инфраструктуру по программе с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния. С января по июнь текущего года в 17 регионах построили и модернизировали 71,8 км инженерных сетей, а также ввели 16 объектов ЖКХ, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«От стабильной работы систем и объектов ЖКХ напрямую зависит качество жизни граждан. Поэтому мы уделяем особое внимание этой сфере. Здесь с годами накопилось достаточно проблем, и мы их поступательно решаем. Работы предстоит ещё много, но уже есть и неплохие результаты. Так, по программе модернизации с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ, которая входит в социально-экономическую инициативу Правительства «Инфраструктурное меню» в первом полугодии качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 510 тысяч россиян», – сказал Марат Хуснуллин.

Что касается нашего региона, то в 2023 году с привлечением федеральных средств реализован проект по капитальному ремонту линейных объектов Октябрьского округа Мурманска. На 8 крупных участках города уложено порядка 13 км новых труб теплоснабжения.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в текущем году проект будет продолжен. На этот раз энергетики АО «МЭС» обновят более 1 км теплотрассы от ТК 77/2 до улиц Полярные Зори и Буркова. Выполнение работ проходит в плотной городской застройке. На сегодня земляные работы завершены полностью. Энергетикам удалось пройти под дорожным полотном улицы Полярные Зори без его повреждения. На территории детского сада на Буркова при проведении земляных работ были сохранены деревья, песочницы, беседки. На данном участке устанавливают трубы большего диаметра для улучшения ресурсоснабжения.

Фото: https://gov-murman.ru