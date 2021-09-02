В Октябрьском округе Мурманска завершён ремонт дорог на 2021 год и заключен контракт по нацпроекту 2022 года

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года в Октябрьском округе Мурманска будут отремонтированы дорога на улице Полярной Дивизии, участок дороги по улице Генерала Журбы от проспекта Ленина до дома №6, проезд от дома №39 по улице Капитана Буркова до дома №46 по улице Полярные Зори.

По результатам электронного аукциона, проведенного в соответствии с требованиями действующего законодательства, был определён подрядчик для выполнения работ по их ремонту. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Север строй». Вчера администрация города Мурманска подписала с подрядной организацией контракт. В случае благоприятных погодных условий подрядчик может выполнить работы уже в этом году.

При этом в Октябрьском округе завершены ремонты дорог по нацпроекту 2021 года и программе «Административный центр» за 2021 год. В случае выявления несоответствия результатов заявленным требованиям, подрядчик будет устранять недочеты.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, теперь контракты на ремонт дорог в регионе предусматривают этапность выполнения работ, в случае нарушения сроков по этапам к подрядчику применяются штрафные санкции.