В Оленегорске-2 открылось пространство для родителей с детьми «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Ещё одно пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» начало работу в Мурманской области. Провести время с детьми-дошкольниками, получить консультацию профильного специалиста и устранить «культурный голод» теперь могут молодые родители в Оленегорске-2.

Новое пространство станет частью Централизованной библиотечной системы Оленегорска. Здание, где расположились «СОПКИ.СЕМЬЯ», ранее пустовало. Сейчас там проведён капитальный ремонт, помещение оформлено в фирменном стиле, как и остальные семейные «СОПКИ», здесь создана игровая комната, закуплены интерактивные развивающие комплексы и, конечно же, книги. Помимо зон для игр, кинопоказов и семейных активностей, в новом пространстве создана комната для индивидуальных консультаций, где на постоянной основе будет работать психолог.

С возможностями новых семейных «СОПОК» ознакомилась заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Я очень рада, что администрация Оленегорска не упустила возможность и поучаствовала в губернаторском проекте по созданию сетевых пространств по плану «На Севере – жить». При поддержке регионального правительства здесь сделали ремонт, установили оборудование, игровые модули. В Мурманской области уже шесть «СОПОК.СЕМЬЯ», а всего разнообразных «СОПОК» более 80. Не могу не отметить ещё одну программу, которая позволяет нам менять качество жизни северян – это реновация ЗАТО. В 2024 году благодаря этой губернаторской программе в вашем населённом пункте ведутся строительно-монтажные работы в 19 многоквартирных домах и ремонт подъездов в четырёх домах, приводятся в порядок 14 крыш, пять фасадов и восемь подъездов, а также идёт замена 64 внутридомовых инженерных систем. Работы будут завершены уже в 2025 году. 17 территорий уже благоустроено», – отметила Анна Головина.

Пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» начали работу в Мурманской области в 2023 году в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». На сегодняшний день в регионе успешно работает шесть семейных «СОПОК», которые северяне суммарно посетили почти 30 тысяч раз.

«Идею создания семейных «СОПОК» определила специфика региона, и особенно актуальным этот проект стала во время проведения СВО. Необходимо было создать такое пространство, которое бы давало возможность молодым мамам и родителям с детьми-дошкольниками в комфортной обстановке проводить совместный досуг, общаться и знакомиться, одновременно решая насущные проблемы и получать консультации профильных специалистов. Пилотные «СОПКИ.СЕМЬЯ» оказались очень популярными и востребованными – пространства не пустуют, в них рождаются интересные инициативы и полезные проекты. Более того, мы регулярно получаем запросы на создание таких пространств в других уголках региона и рассчитываем, что в течение пяти лет семейные пространства будут работать в каждом муниципалитете», – сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Узнать подробности о работе пространств и предстоящих мероприятиях можно в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/