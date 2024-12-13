В Оленегорске активно реализуется программа реновации ЗАТО

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков и директор Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова проверили, как реализуется План мероприятий по реновации ЗАТО и населённых пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, на подведомственной территории Оленегорска.

Рабочий выезд показал, что бригады подрядных организаций работают активно, в соответствии с графиком.

«Сегодня мы находимся на территории Оленегорска с подведомственной территорией, которая включает три населенных пункта, относящихся к военным гарнизонам: поселок Высокий, Большое Рамозеро и посёлок Протоки. Вся программа направлена на улучшение жизни военнослужащих и их семей. Упор делается на ремонт квартир, так как здесь существует дефицит жилых помещений. Только в этом году будет отремонтировано порядка 200 жилых помещений. Во всех трех населённых пунктах проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году заключен крупный контракт по наружным сетям горячего водоснабжения и отопления в посёлке Высокий. Также в следующем году здесь начнутся работы по реконструкции станции водоподготовки», – рассказал министр строительства Алексей Грачиков.

По словам руководителя министерства, в посёлке Высокий завершён ремонт 98 пустующих муниципальных квартир для семей военнослужащих.

В Высоком также продолжается капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на улице Гвардейской. Это дома №№11, 12, 15, 17 и 19.

Подрядчики очистили и утеплили панели, устроив вентилируемые фасады. Обшивка домов на улице Гвардейской, дома №№11 и 12 выполнена сайдингом, а домов №№15, 17 и 19 – металлокассетами. Строители заменят окна в подъездах, входные металлические двери. Уже готовы новые отмостки.

В домах №№11, 12, 15 и 17 в завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту крыш. Там выполнено утепление кровли и устроено новое кровельное покрытие, завершен ремонт вентиляционных шахт и будок выхода на кровлю с заменой люков на противопожарные.

Кроме этого, по программе Реновация ЗАТО в 2024 году продолжаются работы по капитальному ремонту внутридомовых систем теплоснабжения.

«С работой подрядчика и с поставками, конечно, проблемы были, потому что такой объём мы делаем первый год. Это требует и большого объёма материалов, и объёма по рабочей силе. Но наши подрядчики справились с этим. Так что пока всё в графике», – сообщила генеральный директор регионального оператора капремонта Юлия Барсукова.

Напомним, что в рамках реализации Комплексного плана в 2025 году планируется капитальный ремонт школы в посёлке Протоки, на улице Озерной.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, подрядная организация уже обследовала техническое состояние фундамента, крыши, подвальных помещений и инженерных систем здания. Проектная документация на капремонт находится на проверке в госэкспертизе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/