В Оленегорске благоустроят «Минеральную набережную» в городском парке «Горняк»

До конца сентября текущего года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена «Минеральная набережная» в городском парке «Горняк» города Оленегорск.

Работы будут выполняться на территории более 10 Га.

К благоустройству набережной приступило ООО «Строительство Спортивных Сооружений» из Казани. Компания была признана победителем по результатам электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МКУ «УГХ» Оленегорска.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на выполнение работ претендовало пять участников. По результатам проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 24%.

ООО «Строительство Спортивных Сооружений» взяло на себя обязательства по надлежащему исполнению контракта за 79,8 млн рублей.

На выделенные деньги подрядчику необходимо разработать проект благоустройства городского парка «Горняк» и благоустроить «Минеральную набережную», предварительно выполнив ряд работ по геодезическому, экологическому, гидрометеорологическому и геологическому обследованию (анализу) благоустраиваемой территории.

Фото: https://gov-murman.ru