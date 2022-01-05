В Оленегорске для детей военнослужащих дальней авиации организовали бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце

В Оленегорске для детей военнослужащих дальней авиации и членов их семей, организовали бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце.

Для всех участников была подготовлена программа, которая включала в себя катание на коньках и выполнение элементов фигурного катания под руководством опытных инструкторов, конкурсы и викторины на новогоднюю тематику.

«Это праздник ни только для детей, но и для родителей. Мы благодарны администрации города, за такую возможность. Всегда приятно видеть, когда дети занимаются спортом, радуются, смеются», - сообщил заместитель командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майор Дмитрий Беляков.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил, в завершении мероприятия, для всех присутствующих, фигуристы выступили с театрализованным представлением на льду и вручили сладкие подарки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401882@egNews