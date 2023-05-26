В Оленегорске досрочно капитально отремонтировали крыши двух домов

В рамках региональной программы капитального ремонта ежегодно преображаются сотни домов по всей Мурманской области. 23 мая состоялась приемка работ по капитальному ремонту крыш сразу двух домов в Оленегорске.

Подрядные организации приступили к работам в домах №№44 и 46 на улице Мира в начале 2023 года. Срок их завершения был установлен в середине июня, однако грамотно организованная работа на объекте и взаимодействие с Фондом капитального ремонта позволили закончить капитальный ремонт раньше срока уже 23 мая.

В рамках капитального ремонта работники компаний ООО «МТСК» и ООО «Гранд Электро» в два слоя утеплили покрытия кровель, установили ограждения, заменили дверные блоки, отремонтировали будки выхода на кровлю, а также утеплили вентиляционные шахты и установили аэраторы.

Всего в Мурманской области в 2023 году планируется отремонтировать 68 крыш многоквартирных домов, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru