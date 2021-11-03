В Оленегорске готовятся принять три крыши после капитального ремонта

В Оленегорске завершается капитальный ремонт многоквартирных домов. И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова проверила ход работ на объектах, которые подрядчики готовятся на днях сдать.

«В Оленегорске в рамках краткосрочного плана 2021 года проводится 29 видов работ по капитальному ремонту 11 многоквартирных домов. В частности, на 10 объектах часть работ уже завершена. На днях к приёмке готовятся крыши дома 7 на улице Мурманской, дома 16 на улицах Ветеранов и дома 28 на улице Мира. Ещё три крыши будут завершены в ближайшее время», – отметила Юлия Барсукова.

На двух двухэтажных домах №16 на улице Ветеранов и №28 на улице Мира подрядчик заменил старое шиферное покрытие и шлаковый утеплитель на новые современные: минераловатный утеплитель толщиной 200 мм и кровельное покрытие из профлиста толщиной 0,7 мм. Рабочим осталось смонтировать водосточную систему и предъявить новенькие крыши заказчику и собственникам.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на ул. Мурманской, 7 подрядчик отремонтировал межпанельные швы и строительные конструкции технического этажа, в частности усилил железобетонные стойки и балки, а также полностью заменили старое покрытие на современное новое, выполнив уклон к водосборным воронкам. На данный момент капитальный ремонт первых трех секций многоквартирного дома завершен. Заканчиваются строительно-монтажные работы в 4 секции объекта.