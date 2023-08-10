В Оленегорске губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями и активной молодёжью

В рамках рабочей поездки в Оленегорск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями. Глава региона поблагодарил за работу команду муниципалитета и отметил, что за пять лет Оленегорск существенно изменился в лучшую сторону: благоустроено множество общественных пространств, ремонтируются дворы, объекты культуры, здравоохранения, социальной сферы.

Оленегорцев интересовали вопросы получения медицинской помощи, тарифного образования, перспективы дорожных ремонтов, разработки новых туристических маршрутов.

Тренер спортивной школы Сергей Зыков поблагодарил губернатора за реконструкцию стадиона, однако посетовал, что освещение сделали не по всему периметру спортивного сооружения. Андрей Чибис поручил главе муниципального образования Ивану Лебедеву проработать вопрос модернизации освещение на спортивном объекте.

Местных жителей волновали сроки ремонта ЗАГСа - губернатор сообщил, что ремонт помещения запланирован на следующий год.

Директор муниципального книжного магазина Татьяна Томилова посетовала, что ей ещё весной обещали поменять в магазине окна и двери, однако этого не сделано до сих пор. Глава региона заверил, что до конца октября в старые оконные проёмы и двери в магазине будут заменены на современные. При этом он предложил разработать проект, который сможет увлечь молодёжь чтением.

Оленегорец Роман Суворов предложил возродить интеллектуальные игры по общеобразовательным предметам, - он уверен, что масштабное региональное мероприятие сможет побудить молодёжь к самообразованию. Андрей Чибис поддержал идею и сказал, что подобные мероприятия можно проводить, например, на базе молодёжных пространств «СОПКИ».

Слова благодарности прозвучали от жителей населённого пункта Высокий -они отметили, что региональное правительство уделяет повышенное внимание гарнизону, особенно патриотическому воспитанию молодёжи, сферам образования и спорта.

Губернатор поблагодарил всех, кто пришёл на встречу.

«Большое спасибо за то, что искренне любите свой город. Таким людям всегда хочется помогать. Видно, что вы заботитесь об Оленегорске, это дорогого стоит», - подчеркнул губернатор.

В рамках рабочей поездки губернатор провёл отдельную встречу с молодёжью в пространстве «СОПКИ», расположенном в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». Ребята поблагодарили за создание уютного места, где они могут встречаться с друзьями, обсуждать насущные вопросы, строить планы на будущее. Участники встречи попросили создать в Оленегорске «СОПКИ.СПОРТ», а также предложили предоставить им возможность на базе уже существующего пространства заниматься кибер-спортом и музыкальным творчеством. Во время беседы юноши и девушки интересовались перспективами развития родного города, возможностью получать образование в Мурманской области, участвовать в общественно- патриотических движениях.

Андрей Чибис сказал ребятам искреннее спасибо за то, что они активно высказывают свои предложения и идеи.

«Общение было продуктивным. Юные оленегорцы натолкнули нас на несколько важных мыслей, которые мы будем продумывать и реализовывать, чтобы ещё больше мотивировать молодёжь быть активными патриотами своей области и страны», — сказал губернатор по итогам встречи.

Фото: https://gov-murman.ru