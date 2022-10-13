В Оленегорске и Мончегорске устраняют замечания главного эксперта страны по ЖКХ Светланы Калининой

После проверки члена центрального штаба Народного фронта, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой в Мурманской области в считанные часы начался процесс устранения нарушений. В течение трёх дней мы вместе с командой главного эксперта по ЖКХ инспектировали дворы и общественные пространства в семи городах Заполярья.

Первыми отреагировали в Оленегорске. Двор за администрацией по ул. Строительной сразу вызвал множество нареканий. Часть опасной пожарной лестницы на фасаде здания была демонтирована. На детской площадке у дома №48 установили новые скамейки и урны, покрасили игровой комплекс. А «горку-убийцу» - такое определение дала ей Светлана Калинина – и вовсе убрали.

В сквере «Молодёжный» отмыли надписи с тренажёров, замену участков изношенного тартанового покрытия запланировали на II квартал 2023 г. На спортивной площадке на территории сквера 60-летия Победы демонтировали опасные элементы, оставшиеся от них технические отверстия надёжно закрыли. На качели, как и положено, была установлена якорная цепь. В Мончегорске удалили надписи, нанесённые вандалами на элементы детской площадки на Ленинградской набережной.

«Работы ещё предстоит немало. Мы передали главе региона протоколы замечаний, выявленных по итогам рабочей поездки, с рекомендациями по устранению недочетов во всех посещенных нами муниципалитетах. В дальнейшем будем отслеживать ситуацию. Тем более, что вся информация уже находится в Минстрое России», - отметил член регионального штаба Народного фронта Максим Сахневич.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.