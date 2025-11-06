В Оленегорске и Ревде модернизируют систему холодного водоснабжения

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа совместно с представителями «Росстройконтроля» проверила ход модернизации водоводов в Оленегорске и Ревде.

В рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») специалисты «Мурманскводоканала» производят замену устаревших труб на современные полипропиленовые.

В фокусе внимания участников выездного мероприятия: обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ, а также сроков реализации проекта, выявление возможных рисков и выработка решений по их устранению.

«Для региона с суровым климатом надёжность коммунальных систем – вопрос социальной стабильности. Переход на полимерные трубы – это не просто замена металла на пластик, это инвестиции в качество жизни людей, – отметила Зинаида Середа. – Новые сети устойчивы к коррозии, служат до 50 лет и сводят к минимуму потери воды. Совместный контроль с федеральным надзорным ведомством позволяет максимально объективно оценивать ход работ. Все замечания устраняются в кратчайшие сроки, чтобы новые сети обеспечили надёжное водоснабжение жителей на десятилетия вперед».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556494/#&gid=1&pid=1