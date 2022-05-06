В Оленегорске капитально отремонтируют зрительный зал Центра культуры и досуга «Полярная звезда»

В 2022 году в Оленегорске пройдут работы по преображению зрительного зала Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Об этом рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«В учреждениях культуры царит особая атмосфера. Приятно, что в какой-то степени в этом есть и заслуга строителей, которые создают комфортные условия пребывания, как для артистов, так и для зрителей, но и уделяют внимание эстетики помещений. В этом году будет капитально отремонтирован зрительный зал Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Согласно проекту, здесь обновят внутреннюю отделку, а также появятся удобные яркие кресла и современное световое и звуковое оборудование», – отметила Ирина Вабищевич.

Займётся преображением зрительного зала хорошо известный в Мурманской области подрядчик – ООО «Вежа», за плечами которого, в частности, капитальный ремонт танцевального зала во Дворце культуры имени В.К. Егорова в Апатитах.

Подрядная организация уже вышла на объект, специалисты заканчивают демонтажные работы и приступают к основному этапу, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://www.ruscable.ru/news/2012/11/19/Pervyj_v_Rossii_proekt_po_svetodiodnomu_osvescheni/#gallery-2