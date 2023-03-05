В Оленегорске на базе пространства «СОПКИ» начал работу «Добро.Центр»

Многопрофильный Центр общественного развития создан для организации добровольческой, благотворительной деятельности и поддержки инициатив неравнодушных граждан. Теперь в Оленегорске появилось «единое окно», где можно узнать информацию о добровольческом движении и присоединиться к волонтерам муниципалитета.

«Центр общественного развития станет местом притяжения волонтёров города разных возрастов и направлений деятельности. В «Добро.Центре» волонтёры смогут саморазвиваться, находить новые идеи, писать гранты. А так как у добровольчества нет возраста, к движению присоединятся и оленегорцы старшего поколения», — подчеркнул Максим Брилин, главный специалист Ресурсного центра добровольчества, руководитель клуба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Мурманской области.

На открытии присутствовали представители добровольческих организаций муниципалитета: оленегорского штаба акции «Мы вместе», волонтёрского движения Оленегорска, волонтеры компании «Олкон», поисково-добровольческого отряда «Патриоты — наследники Победы», волонтёры социальной сферы, учреждений образования, культуры, библиотечной системы, объединения правоохранительной и патриотической направленности.

«Это значимое событие для Оленегорска. Ребята делают большое доброе дело, а мы со своей стороны будем поддерживать их инициативы. Отрадно, что в нашем городе развивается столько волонтёрских направлений», — отметил глава города Иван Лебедев.

К волонтёрам обратилась начальник отдела по поддержке молодёжных движений Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений Алена Адамсон.

«Открытие «Добро.центра» — важный шаг в развитии добровольчества, поддержки молодых ребят. Приятно наблюдать, как молодые активисты готовятся к мероприятию, с горящими глазами рассказывают о своих инициативах руководителю клуба «Мы вместе» Максиму Брилину. Ребята, дерзайте. Пусть ваши замыслы воплотятся в жизнь. Используйте возможности, которые предоставляет правительство Российской Федерации и Мурманской области. Уверена, у вас получится, — подчеркнула Алена Адамсон.

Альбина Кузьмина – волонтер Детской библиотеки «Морозко», организатор литературных чтений, тематических встреч, конкурсов и мастер-классов, отметила, что площадка позволит объединить усилия волонтеров муниципалитета.

«Считаю, что «Добро.Центр» необходим нашему городу. Это площадка, где не только подростки, но и взрослые, будут собираться для общения и совместной организации помощи тем, кто в этом нуждается. Чем больше неравнодушных людей присоединятся к движению, тем больше добрых дел сделаем для жителей, города и региона», — уверена Альбина.

Концепция «Добро.Центров» — это социальная франшиза федерального масштаба. Она разработана на платформе ДОБРО.РФ, принадлежащей Ассоциации волонтерских центров, которое успешно развивает инфраструктуру добрых дел уже более семи лет.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, обеспечение поэтапного создания центров общественного развития «Добро.Центр» во всех городах и населенных пунктах страны – один из пунктов перечня поручений Президента РФ Владимира Путина.

«СОПКИ» — молодежные точки притяжения, которые создаются в Мурманской области в рамках плана «На Севере — жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru