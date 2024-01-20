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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 14:00

В Оленегорске начал работу первый в Мурманской области современный центр зимнего плавания

Как подчеркнула Елена Дягилева, «СОПКИ.ОЗЕРА», как и в случае других пространств сетевого кластера, созданы в ответ на запрос самих северян, с которыми они обращались к главе региона Андрею Чибису. Моржевание, плавание в холодной воде всегда пользовались популярностью среди жителей Мурманской области, но сегодня они становятся ещё более востребованными.

Пилотный проект дал старт новому направлению популярного в регионе сетевого кластера «СОПКИ». Первых посетителей – именитых спортсменов и любителей плавания в холодной воде – поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«За два года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в регионе открыто 16 современных залов «СОПКИ.СПОРТ», в том числе в Высоком. Сегодня мы даём старт новому направлению – открываем первый современный центр зимнего плавания в Мурманской области», – отметила вице-губернатор.

Как подчеркнула Елена Дягилева, «СОПКИ.ОЗЕРА», как и в случае других пространств сетевого кластера, созданы в ответ на запрос самих северян, с которыми они обращались к главе региона Андрею Чибису. Моржевание, плавание в холодной воде всегда пользовались популярностью среди жителей Мурманской области, но сегодня они становятся ещё более востребованными. Во время общения с жителями Оленегорска и представителями федерации зимнего плавания из Мурманска вице-губернатор выразила уверенность, что центр станет для города новой точкой притяжения и привлечёт внимание к зимнему плаванию ещё большего числа северян.

Своими впечатлениями о «СОПКАХ.ОЗЁРА» поделилась 16-кратная чемпионка первенства страны по плаванию Ольга Создателева. 

«Новое пространство отлично дополнит существующую инфраструктуру. Так, местной ДЮСШ, которые уже занимаются в новом бассейне, теперь смогут попробовать себя и в зимнем плавании, признанном официальным видом спорта. Признаюсь, по-доброму завидую нынешнему поколению спортсменов и любителей, потому что мы получали первый опыт, проходили адаптацию сразу на соревнованиях. Здесь же созданы все условия для успешного старта», – отметила мастер спорта СССР. 

Ольга Создателева подчеркнула, что в Мурманской области высокий уровень подготовки спортсменов, есть достаточное число тренеров и талантливых ребят, поэтому у регион обладает большим потенциалом для развития зимнего плавания.

«В Мурманской области аккредитована региональная федерация зимнего плавания, которая наделена правом формировать сборную команду для участия во всероссийских мероприятиях. В настоящее время общероссийской федерацией проводится работа по утверждению правил по виду спорта «зимнее плавание» для проведения официальных соревнований», – добавила министр спорта Светлана Ивановна.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на реализацию пилотного проекта «СОПКИ.ОЗЕРА» из регионального и муниципального бюджета направлено 13,3 млн рублей. Центр будет работать во все дни недели кроме понедельника, при этом режим работы будет корректироваться с учётом запроса со стороны посетителей. Стоимость посещения – до 300 рублей за исключением льготных категорий и детей до 7 лет, которые посещают центр бесплатно, а также молодёжи до 23 лет, для которых стоимость составляет всего 100 рублей. В пространстве площадью порядка 100 м2 есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения и оздоровления: удобные раздевалки с душевыми для мужчин и женщин, сауна, просторная комната отдыха, оборудован безопасный вход в воду. В один сеанс центр может посещать до 12 человек.

Информация центра будет публиковаться по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video-120229555_456240894

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