В Оленегорске началась дорожная кампания в рамках народной программы «На Севере – жить!»

В этом году предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к учреждениям первичного звена здравоохранения. Это Больничный проезд, улицы Полярная и Первомайская. Работы проведут на площади порядка восьми тысяч кв. метров.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в процессе ремонта обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят устройство тротуара, заменят и установят технические средства организации дорожного движения и перенесут ограждения вдоль школы №7. Кроме этого, в планах обустроить 5 парковочных площадок. Подрядная организация приступила к демонтажным работам.

