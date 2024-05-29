В Оленегорске началась дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить»

На участке ремонта от проезда по улице Южная, 3 корп. 4 до Молодёжного бульвара, 9 подрядчик завершает подготовительные работы. Ведётся разработка грунта для устройства второй автостоянки и произведён демонтаж бортовых камней.

В процессе работ на объектах дорожники уложат более 2,5 тысячи кв. метров нового асфальта на проезжей части и тротуарах, заменят более тысячи погонных метров бортового камня, установят металлические пешеходные ограждения, обновят дорожные знаки, а также заменят люки колодцев. Для обеспечения безопасности дорожного движения на проезжей части запланирована установка дорожных неровностей. В рамках контракта подрядчик также проведёт работы по устройству наружного освещения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для удобства жителей Оленегорска на участке ремонта запланировано устройство трёх автостоянок общей площадью 2,9 тысячи кв. метров.

Фото: https://gov-murman.ru