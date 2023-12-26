В Оленегорске началась реконструкция Ледового Дворца спорта

Реконструкция первого построенного в Мурманской области Ледового Дворца спорта с искусственным льдом началась в уходящем году и идёт в хорошем темпе. Речь идёт о здании, которое было возведено в Оленегорске в 1976 году.

Контракт на проектирование и реконструкцию заключён с единственным подрядчиком – ООО «Алден». Сумма договора составила более 352,2 миллиона рублей.

Работы по реконструкции включают в себя два этапа. Сначала специалисты готовили проектную документацию и 8 ноября 2023 года получили положительное заключение госэкспертизы.

15 ноября 2023 года администрация Оленегорска выдала разрешение на строительно-монтажные работы. Они являются вторым этапом реконструкции Ледового Дворца спорта.

Подрядчик уже провёл демонтажные работы помещений ледовой арены и фойе Ледового Дворца. Такие же работы сейчас продолжаются в административной части здания, раздевалках и служебных помещениях цокольного этажа.

Также рабочие занимаются демонтажом старых инженерных сетей, закупают сыпучие строительные и лакокрасочные материалы. Техническая готовность объекта реконструкции составляет 22,5%.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, реконструкция проходит в рамках госпрограммы Мурманской области «Физическая культура и спорт», а также плана «На Севере – жить».

Напомним, в декабре 2023 года завершились работы по обновлению здания Дома физкультуры в Оленегорске. Для жителей и гостей города открыты тренажерный зал, плавательный бассейн, спортзал с трибунами для зрителей.

Дом физкультуры обеспечивает потребности в занятиях физической культурой для 500 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru