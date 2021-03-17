В Оленегорске начался капитальный ремонт второго корпуса музыкальной школы

В Оленегорске в рамках национального проекта «Культура» начался капитальный ремонт второго корпуса музыкальной школы. Контракт с подрядной организацией был заключен 1 марта.

«На сегодняшний день подрядчик приступил уже к ремонту кровли и утеплению фасада, а также активно ведет демонтаж старых дверей и полов внутри здания», – отметил и.о. заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним, в прошлом году этот же подрядчик капитально отремонтировал здание действующей музыкальной школы. Теперь же ему предстоит привести в порядок второй корпус учреждения дополнительного образования, который с 2013 года находился в аварийном состоянии. Запланирован большой объём работ: необходимо капитально отремонтировать кровлю, утеплить фасад, заменить старые двери, окна, полы и инженерные сети, а также смонтировать новую вентиляцию и сделать косметический ремонт внутренних помещений.

Как сообщает региональное Министерство строительства, территорию вокруг здания тоже благоустроят – отремонтируют подъездные пути и тротуары, а также высадят зеленые насаждения. Все работы должны быть завершены до 30 ноября.