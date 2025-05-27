В Оленегорске начался ремонт автоподъезда к населённому пункту Высокий в рамках программы реновации ЗАТО

В Оленегорске стартовал ремонт автоподъезда к населённому пункту Высокий. Работы проводятся в рамках программы реновации ЗАТО. Высокий – закрытый военный городок, где проживают военнослужащие и их семьи, автоподъезд связывает населённый пункт с автомобильной дорогой Оленегорск – Ловозеро и федеральной трассой Р-21 «Кола».

В настоящее время подрядная организация завершила все необходимые подготовительные работы по организации дорожного движения на объекте ремонта: выставлены временные знаки и информационные щиты, выполнено фрезерование существующего покрытия, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя.

В процессе ремонта планируется заменить существующее дорожное покрытие, выполнить работы по планировке обочин с добавлением материала от фрезерования, а также нанести горизонтальную дорожную разметку краской с микростеклошариками.

Ремонт автоподъезда к Высокому обеспечит безопасность и улучшит качество дорожного покрытия, что, безусловно, скажется на удобстве передвижения жителей города и военнослужащих, обеспечивая им комфортный доступ к основным транспортным артериям региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/