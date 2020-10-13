В Оленегорске нарушаются жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка исполнения требований законодательства о жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Проверкой было установлено, что в истекшем периоде 2020 года отделом опеки и попечительства был сформирован муниципальный список детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе Оленегорске. В указанный список включены 4-е человека, у которых наступило право на получения жилья. Между тем, до настоящего времени с учётом достижения совершеннолетия и возникновения оснований предоставления жилья указанные лица квартирами не обеспечены.

При этом ходатайство органов опеки и попечительства о выделении жилья направлено в жилищную комиссию только после запроса прокуратуры города о предоставлении информации о проделанной работе в указанной сфере.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении выявленных нарушений.