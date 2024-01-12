В Оленегорске определили сильнейших конькобежцев Мурманской области

В Оленегорске на конькобежном стадионе спортшколы «Олимп» состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по конькобежному спорту.

Соревнования проходили с 8 по 10 января. В них приняли участие 126 конькобежцев из Мурманска, Оленегорска и Мончегорска. На протяжении трёх дней участники соревновались на дистанциях 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров и в масс-старте.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителями первенства стали Таисия Лазаренко, Юлия Еременко, Вероника Шелкова, Генриетта Григорьева, Виктория Лаптева, Демьян Щепетков, Иван Валигура, Кира Гришанова, Мария Валигура, Антон Берёзин, Иван Беляев, Екатерина Григорьева, Галина Дубикова, Иван Крахмалёв, Вадим Пилипко, Кирилл Боровиков. Лучшими в чемпионате стали Татьяна Князева и Евгений Жиганов.

В командном забеге среди юношей 12-13 лет, девушек 12-13, 14-15 лет и юниорок 18-19 лет победила команда Оленегорска. У юношей 14-15 лет, 16-17 лет на первом месте конькобежцы из Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru