В Оленегорске организовали экскурсию в «Снежную деревню» для вынужденных переселенцев из ЛДНР

Поездка состоялась в рамках партпроекта «Старшее поколение».

Оленегорским местным отделением партии «Единая Россия» в лице исполнительного секретаря Романа Бугрина и депутата городского совета депутатов, директора комплексного центра социального обслуживания населения Натальи Попович была организована поездка в экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» Кировск для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

«Снежная деревня» — это удивительный проект в Мурманской области, который привлекает внимание гостей с разных точек земного шара. Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.

Снег и лёд – необычные материалы, но именно благодаря им создаются невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

«Участники экскурсии побывали в двадцати комнатах, где были представлены экспозиции, посвящённые русским сказкам, Дню космонавтики и историческим личностям. В заключение поездки гости сделали много хороших фотографий на фоне снежных барельефов и скульптур. Выражаю благодарность за предоставленный транспорт председателю комитета по образованию администрации города Оленегорска Валентине Решетовой. Очень рад был видеть счастливые лица наших бабушек – на них экскурсия произвела положительное впечатление. Забота о пожилых людях является основной задачей народной программы партии», - прокомментировал Роман Бугрин.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-olenegorske-organizovali-ekskursiyu-v-snezhnuyu-derevnyu-dlya-vynuzhdennyh-pereselencev-iz-ldnr