В Оленегорске откроется новая модельная «Библиотека Открытий»

3 сентября состоится торжественное открытие обновленной модернизированной центральной городской библиотеки города Оленегорска, расположенной по адресу улица Бардина, 25. Учреждение станет не только центром приобщения горожан к чтению и интеллектуальному досугу, но и территорией реализации талантов и творческих инициатив для разных групп населения.

Имеющийся на сегодняшний день потенциал учреждения и пожелания читателей определили выбор основной идеи концепции: центральная городская библиотека Оленегорска – библиотека открытий. Новые библиотечные площадки с разным функционалом и современным оборудованием позволят посетителям открыть не только новые книги и новых авторов, но и распахнуть двери в современное пространство, в мир цифровых технологий, виртуальной и дополненной реальности, а также помогут всем желающим открыть таланты в себе самом.

Новое разделение библиотечного пространства будет отвечать разноплановым потребностям современного читателя. Событийная площадка «Калейдоскоп» станет местом для общения и отдыха оленегорцев. Самые востребованные информационные ресурсы новой библиотеки будут сосредоточены в SMART-зале «Цифросфера.Ru». Зал современной литературы «Книгоман» предложит горожанам не только традиционные бумажные книги, но и набирающие популярность электронные и аудио- новинки. Абсолютно новой, уникальной для города площадкой станет телестудия «ОНИ – Открываем Новые Имена». Зал семейного чтения «РостОк» предоставит родителям и детям широкие возможности для проведения совместного досуга. Арт-холл совместит информационную и выставочную функции. На ТВ-панели будут транслироваться афиши мероприятий, информация о клубах и новых поступлениях.

В рамках торжественного открытия специалисты учреждения подготовили насыщенную программу, в которую войдут экскурсия по учреждению, семейный час дополненной реальности «Сиреневый остров», презентация фотовыставки Ольги Дмитриевой «Ох, уж эти кошки!», мастер-классы «Книжка на ладошке» и «Магнитная закладка», презентация телестудии «Открываем Новые Имена, знакомьтесь!», встреча с актрисой Мурманского областного театра кукол Натальей Петруниной, а также квиз «Открытия, изменившие мир».

Как сообщает региональное Министерство культуры, первая модельная библиотека в Оленегорске была открыта в 2021 году. Она получила имя «Морозко» по названию снятого в окрестностях города еще в прошлом веке одноименного фильма-сказки Александра Роу.

Начало мероприятий в честь открытия – в 12.00.

Проект реализован в рамках национального проекта «Культура».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262697%2Fwall-139605315_19768