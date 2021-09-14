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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 16:00

В Оленегорске открылась модельная библиотека «с северным характером»

В Оленегорске открылась модельная библиотека: городская Центральная детская библиотека получила финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию в рамках национального проекта «Культура».

Уникальная особенность обновленной детской библиотеки – это «северный» компонент, который заложен в основу её развития, оформление пространства и содержание работы. Своим названием – «Морозко» – концепция библиотеки «с северным характером» обязана сказочной «родословной» Оленегорска: в 1964 году в окрестностях города проходили съемки одноименного фильма-сказки Александра Роу.

После модернизации учреждения кардинально изменилась организация библиотечного пространства. Новая планировка отвечает разноплановым потребностям современного читателя в самовыражении, творчестве, игре, индивидуальной работе, и одновременно в выгодном ракурсе представляет книги, воссоздавая эффект домашней библиотеки – когда книга просится с полки в руки, даже если занят другим делом.

Центральное место в новом пространстве библиотеки занимает интерактивная детская лаборатория «Морозко» – это место для досуга детей и проведения развивающих занятий. Отдельная зона отведена для юношества и молодежи – в библиотеке создана площадка для свободного общения, досуга, творческого самовыражения: фото- и видеосъёмки, монтажа, производства сувенирной продукции, проведения кинопоказов, квизов, турниров по настольным играм, стендап-выступлений. Бывший читальный зал трансформировался в событийную площадку «Краски Севера». В Зале краеведения собран тематический фонд и проводятся мероприятия краеведческой направленности. В учреждении также появились конференц-зал, зона интеллектуального роста, офис-кафе и комната матери и ребенка.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в новом дизайне библиотеки визуализированы идеи и принципы, заложенные в модельном стандарте. Для пользователей создано уютное, комфортное и безопасное пространство с особой «детской» инфраструктурой для чтения, учебы, работы за компьютером, игры, самореализации и отдыха.

«Утвержденная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом региональная программа «БиблиоПерезагрузка» вместе с национальным проектом «Культура» являются мощными драйверами преображения библиотек региона. Новые пространства дают посетителям учреждения возможность обращаться к качественным информационным ресурсам, читать новые интересные книги, общаться на самые разные темы в комфортных условиях, воплощать свои идеи в творчестве. С появлением в регионе модельных библиотек у северян появляются фактически безграничные возможности для правильного досуга и саморазвития», – отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на открытии библиотеки.

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